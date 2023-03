Napoli, il Vesuvio scudettato è virale sui social

È spuntato nell'ultimo weekend e ha già fatto il giro della rete. Ai Quartieri Spagnoli l'ultima novità: il Vesuvio - ma in miniatura - con tanto di effetti speciali e un colore tutto azzurro, che porta con sé lo scudetto e il numero tre. La grande gioia dei tifosi napoletani mette insieme i simboli della città per l'ennesima manifestazione di gioia in vista di un finale di stagione che per la città e la squadra di Luciano Spalletti è attesa di un traguardo che manca ormai da 33 anni.