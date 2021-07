Ounas, Spalletti dice no al prestito: lo valutaterà già nel ritiro di Dimaro

Dopo due stagioni in prestito tra Francia e Italia, torna il rebus chiamato Adam Ounas: quale sarà il destino dell'algerino? Gli ultimi mesi in prestito a Crotone hanno rilanciato le sue quotazioni - nonostante la retrocessione finale della squadra calabrese - e adesso l'algerino potrebbe giocarsi le chances per la permanenza a Napoli il prossimo anno.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, proprio Spalletti avrebbe chiesto la sua permanenza quantomeno nelle prossime settimane, quelle che porteranno al ritiro di Dimaro, per poterlo valutare e capire se potrà far parte della rosa napoletana almeno come alternativa ai prossimi nastri di partenza. Per Ounas ci sono gli interessamenti di Torino, Sassuolo e Monza.