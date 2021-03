Napoli in viaggio, riecco Lozano: confermato Manolas, out Lobotka

Il ritorno tanto atteso è confermato: Hirving Lozano è in viaggio con il Napoli verso Roma, domani la sfida ai giallorossi che vedrà a disposizione nuovamente il messicano. Torna tra i convocati anche il grande ex del match Kostas Manolas, mentre viene escluso Lobotka per la tonsillite che l'ha tenuto out tutta la settimana. Tra i giovani convocati da Gattuso confermati Cioffi, Zedadka e Costanzo.

L'elenco dei convocati

Contini, Meret, Ospina;

Costanzo, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Zedadka;

Bakayoko, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski;

Cioffi, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Politano.

Ultimo aggiornamento: 19:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA