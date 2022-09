Napoli, il video saluto di Lavezzi: «Che bello lo stadio col Liverpool»

«Il Napoli è sempre nel mio cuore. Niente di più bello che tornare nel luogo in cui ero molto felice». Con queste parole Ezequiel Lavezzi saluta Napoli dopo le ultime ore vissute nella città in cui si era affermato come calciatore in carriera. L'argentino è stato protagonista a modo suo di Napoli-Liverpool, gara di Champions League che ha raccontato per Amazon Prime. «Sono molto felice di essere stato invitato a partecipare come commentatore alla partita! Grande lavoro di squadra. Grazie a tutti per l'accoglienza e l'affetto allo stadio. È stato molto bello essere presente a questo importante trionfo della squadra».