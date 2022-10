Napoli, vietato il riposo: subito in campo, Sirigu resta ancora out

Non c'è sosta per il Napoli di Luciano Spalletti che sabato sarà nuovamente in campo in Serie A contro il Sassuolo. Una sfida delicata, soprattutto dopo le fatiche della Champions e la vittoria di ieri sera contro gli scozzesi del Glasgow Rangers, in cui tornerà Frank Anguissa, centrocampista azzurro che ieri era già a disposizione della squadra ma non è sceso in campo per guardare già al campionato.

Questa mattina la squadra si è divisa in due gruppi, i calciatori che sono andati in campo dall'inizio ieri in Champions hanno svolto lavoro di scarico, per gli altri attivazione in palestra e circuito di forza e partita a campo ridotto. Il dubbio resta quello di Salvatore Sirigu, il portiere azzurro ancora assente ieri e che questa mattina ha fatto lavoro personalizzato in palestra e in campo: domani si capirà se potrà rientrare tra i disponibili. Terapie anche per Rrahmani.