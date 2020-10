Ad un passo da Halloween per provare lo scherzetto. «È una sfida impari sulla carta, ma se ci arrendiamo prima di giocarla è inutile iscriversi ai campionati Proveremo a fargli uno scherzo» ha detto Oreste Vigorito, presidente del Benevento che domani ospiterà il Napoli di Gattuso: «Il nostro sogno è quello di fare un bel campionato. Ad oggi non ci possiamo rimproverare niente. Sarà una festa di sport e speriamo che a serate del genere presto potranno partecipare anche i tifosi».

LEGGI ANCHE Napoli, Letizia sfida gli azzurri «E sogno anche la nazionale»

«Le due tifoserie hanno sempre avuto simpatia l'una per l'altra, I napoletani hanno rivolto un po' di amore verso di noi E i beneventani hanno rivolto un po' di amore verso il Napoli» ha continuato Vigorito a Radio Kiss Kiss. «C'è grande trasporto tra le due tifoserie e spero che sia così per sempre. Abbiamo creato una bella atmosfera per questo gemellaggio virtuale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA