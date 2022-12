Napoli-Villarreal il 17 dicembre allo stadio Maradona: curve in vendita a 8 euro

Dopo i giorni di lavoro a Antalya, non si fermerà il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri di rientro dalla Turchia affronteranno anche il Villarreal il 17 dicembre alle 20.30, una gara amichevole di preparazione al rientro in campionato a gennaio.

Quella con gli spagnoli sarà gara di tradizione: negli scorsi anni, infatti, Napoli e Villarreal si sono incrociate più volte in Champions e Europa League. Sarà anche l’occasione per rivedere a Napoli Raul Albiol e Pepe Reina, oggi protagonisti in Spagna ma anche ex azzurri mai dimenticati.

I prezzi dei biglietti

Curve € 8,00

Distinti € 15,00

Tribuna Nisida € 25,00

Tribuna Posillipo € 35,00

Tribuna Family € 10,00/ € 5,00