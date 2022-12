Napoli-Villarreal, si fa male anche Politano: ecco i convocati

Brutte notizie per Luciano Spalletti che questa sera al Maradona contro il Villarreal non potrà contare su Matteo Politano: come informato dal club, l'esterno azzurro non prenderà parte alla gara di stasera per un affaticamento muscolare. Assente come lui anche Amir Rrahmani, ancora ai margini: questa mattina per il kosovaro lavoro personalizzato in campo. Out anche Sirigu. Cinque i Primavera aggregati alla prima squadra.

I convocati:

Meret, Marfella, Idasiak

Barba, Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Hysaj, Zanoli, Zedadka, Mario Rui

Demme, Elmas, Ndombelé, Gaetano, Lobotka, Spavone, Marchisano, Zerbin

Simeone, Kvaratskhelia, Osimhen, Raspadori, Russo