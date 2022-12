Sei anni vissuti in azzurro, tutti da protagonista per Raul Albiol, il difensore del Villarreal che tornerà a Napoli per la prima volta da avversario da quando è andato via. Il club azzurro ha ufficializzato oggi l'amichevole del 17 dicembre allo stadio Maradona è il difensore spagnolo ha condiviso la notizia sui social con tanto di cuore azzurro.