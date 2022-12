Napoli-Villarreal, Spalletti non recrimina: «Ma abbiamo rischiato troppo»

La prima sconfitta in amichevole per il Napoli di Luciano Spalletti, che però guarda oltre il ko contro il Villarreal: «La squadra ha provato a pressare sempre, rischiando di lasciare spazi. Le nostre buone intenzioni sono positive. Ma se non lo facciamo tutti insieme, gli altri hanno qualità e diventa campo aperto per loro e tutto più complicato per noi» le parole dell'allenatore toscano.

Gli azzurri escono sconfitti dalla prima amichevole al Maradona. Mercoledì sera altro appuntamento in amichevole, stavolta contro il Lille. «Abbiamo preso troppe imbucate, potevamo scegliere di aspettare un po’. Ma a noi piace andare a pressare, lo abbiamo fatto e abbiamo preso gol» ha detto Spalletti a Sky Sport a fine partita.