Un calcio da ricostruire quello spazzato via dal coronavirus , un calcio che dovrà rialzarsi appena passata la bufera ma che non esclude difficoltà per tutti quei club che si aspettavano tante entrate. «Perdita del? Potrebbe perdere 0 con stadi aperti e tutte le partite previste, ma potrebbe perdere 50-60 milioni se si giocasse a porte chiuse o se non si dovesse più giocare, con tutto il correlato che gli sponsor potrebbero tirarsi indietro».L'analisi dia Radio Punto Nuovo è molto chiara. «È molto complicato da dire, anche per le pay TV comecon la scissione di molti abbonati. Ceferin non si metterà contro le Federazioni più potenti, domani mi aspetto una Uefa che prenda decisioni di buon senso. Probabilmente verrà rinviato l'incontro del 23 Marzo che doveva decidere sul destino del campionato. Il buon senso della Uefa indurrebbe ad uno spostamento dell'Europeo per dare spazio ai campionati, dopodiché c'è il problema di tenuta dell'insieme del sistema calcio».