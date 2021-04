Napoli Primavera, vittoria da playoff: a Cosenza decide un gol di Vergara

ll Napoli Primavera torna a vincere. La formazione di Emmanuel Cascione ha battuto oggi il Cosenza per 1-0 nella 17esima giornata del Campionato Primavera 2, grazie alla rete alla fine decisiva di Antonio Vergara allo Stadio Di Magro di Montalto.

Una vittoria meritata per gli azzurrini che comandano il gioco in lungo e in largo già nel primo tempo approfittando della lunga assenza dal campo degli avversari. Pericoloso il trio d'attacco azzurro con Furina e Vergara che sfiorano la rete nella prima parte di gara, i giri del motore aumentano nella ripresa quando arriva il gol napoletano al minuto 75. Il portiere di casa Montoya fa gli straordinari e nega una più larga vittoria ma i tre punti sono fondamentali per la squadra di Cascione nella rincorsa ai playoff, in attesa che si completi il turno.