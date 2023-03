Se un ragazzo equilibrato come Elmas scherza sul colore della tintura dei capelli - ovviamente azzurro - dei giocatori per la festa scudetto non significa che è calata la tensione nello spogliatoio di Castel Volturno. Breve il passo dagli occhi della tigre che pretendeva Julio Velasco dalla Nazionale di volley agli occhiali da fabbro che Spalletti vuole far portare ai suoi uomini per non andare con lo sguardo al di là di un metro. Fondamentale la concentrazione. Ma lo scenario, a +18, è ampiamente confortante. Con questo gioco e questa mentalità il Napoli anticiperà la festa per lo scudetto, il terzo della storia. Ed è un dato in controtendenza con quanto è stato vissuto da squadra e tifosi per tanti anni. Perché adesso il destino non è in bilico: non si dovrà aspettare la fine del campionato per conoscere il proprio destino.



Anche con Maradona, il più grande di tutti, gli scudetti sono stati vinti nelle ultime battute, dopo duri confronti, soprattutto quello nel 90. Il Napoli festeggiò nell'87 il 10 maggio, penultima di campionato, dopo il pareggio con la Fiorentina di Roby Baggio. E tre anni dopo a 90' dalla fine mise le mani sul tricolore, grazie alla vittoria a Bologna e alla sconfitta del Milan a Verona, però l'ufficialità arrivò dopo la rete di Baroni alla Lazio nella successiva e ultima gara. Il tortuoso finale del campionato 89-90 è nella storia, con i veleni spruzzati dal Milan per la vittoria a tavolino assegnata dalla giustizia sportiva al Napoli a causa della moneta che colpì Alemao a Bergamo. Il verdetto inappellabile della Caf arrivò alla vigilia di Bologna-Napoli, penultima giornata: un autentico tormento.

Perso Diego e sceso dal trono, il Napoli ha iniziato a penare. Conquistò il posto in Coppa Uefa con Lippi in panchina nell'ultima partita del campionato 93-94, vincendo sul campo del Foggia di Zeman. Poi gli anni difficili, con il futuro in bilico per i debiti. Nel 98, a cinque giornate dal termine del campionato, gli azzurri furono certi del loro destino, cioè della retrocessione in serie B dopo un campionato balordo, che si sarebbe concluso con 14 punti. La promozione del 2000 fu conquistata alla penultima giornata a Pistoia, quella del 2007 - gestione De Laurentiis - all'ultima, condivisa col Genoa in una grande festa a Marassi.





Finalmente sembra che quest'anno i deboli di cuore non debbano preoccuparsi perché il Napoli è così forte da poter chiudere i conti in ampio anticipo, lasciando alle spalle le inseguitrici che hanno commesso tanti errori ma che comunque questo passo della capolista non avrebbero mai potuto reggerlo. Si vedono sempre più bandiere azzurre e tricolori nelle strade di Napoli: è il segnale di una forza ritrovata e questo non distrae la squadra, un gruppo di bravi e motivati ragazzi che Spalletti sa tenere distanti dagli eccessi di euforia, almeno per quanto si è visto finora. Non sembra essere più l'epoca di Benitez, quando De Laurentiis decise di spedire tutti in ritiro dopo la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia contro la Lazio perché «Napoli è una città bellissima ma piena di distrazioni per questi ragazzi e il successo si basa sulla disciplina». È quella che Spalletti ha imposto nello spogliatoio, facendo capire che le imprese si possono realizzare anche senza esasperazioni ma con quella leggerezza che il Napoli mette in ogni partita.

La festa che si avvicina sprigiona nuove energie, soprattutto in queste settimane in cui gli azzurri saranno impegnati per tre volte di fila al Maradona. Si comincia domani sera contro la Lazio di Sarri, Mister 91 punti. Quando c'era lui, la lotta con la Juve per lo scudetto rimase aperta fino alla trentaquattresima partita. Poi, al momento del sorpasso, una squadra mentalmente e fisicamente svuotata si presentò nella fatal Firenze. E quello fu un finale del Napoli ancor più amaro perché inatteso.