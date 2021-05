Napoli, il vivaio non decolla: quinti in Italia, male Juve e Inter

Quale squadra di Serie A impiega maggiormente in campionato i prodotti del proprio vivaio? A fornire una risposta ci ha pensato il Cies (Centro internazionale per gli studi sullo Sport) che ha stilato una rivoluzionaria classifica della Serie A in base ai giocatori del vivaio che le squadre del massimo campionato italiano fanno scendere in campo.

Non va benissimo agli azzurri di Gattuso che si piazzano al 5° posto con due calciatori utilizzati e un dato del 7,5% del tempo totale. Minutaggio caratterizzato ovviamente dall'utilizzo pressoché totale di capitan Insigne. Al primo posto si piazza il Genoa, inseguito sul podio da Milan e Spezia, poi il Sassuolo. Va malissimo a Inter e Juventus, sul fondo classifica.