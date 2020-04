Ultimo aggiornamento: 16:22

La voglia di calcio non si ferma in casa. José si allena da settimane ormai da solo, in casa, spesso insieme alle figlie o alla compagna Marta, ma l’esterno spagnolo del Napoli non vede l’ora di tornare in campo. Proprio la compagna diha infatti filmato José intento in un allenamento particolare. Callejon si destreggia nel parco in cui da anni abita con la sua famiglia, lo spagnolo corre con il pallone imitando dribbling agli avversari, che per l’occasione sono le auto dei vicini. La fotografia perfetta del momento del calciatore azzurro e di tanti tifosi del, costretti in casa dall’emergenzama vogliosi di tornare a parlare di calcio.