Nuovo volantino spuntato a Napoli nelle ultime ore contro Aurelio De Laurentiis. «Barzellette» questo il titolo scelto per il triste film de patron azzurro, attaccato fortemente dai tifosi: «Critichi i giocatori per il vil denaro ma i conti in banca parlano chiaro. Tu sei un lurido mercenario» si legge dalla locandina in stile cinematografico fatta girare dal gruppo dei Vecchi Lions.