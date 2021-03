Due giorni di riposo. Domani la ripresa degli allenamenti per i napoletani che non sono stati chiamati in nazionale. E' in ogni caso giovedì il giorno in cui Rino Gattuso avrà la rosa a disposizione, quando rientreranno anche gli ultimi impegnati in giro per la qualificazioni a Mondiali e alla Coppa D'Afirca (solo Lozano è stato impegnato in amichevoli).

Sono rimasti al lavoro i due centrali che giocheranno contro il Crotone perché Koulibaly è squalificato e Rrhmani verrà probabilmente lasciato in panchina per il ritorno della coppia Maksimovic-Manolas. Quello che prende il via sabato contro il Crotone è l'ultimo tour de force: subito dopo due trasferte in quattro giorni prima in casa della Juventus (recupero in programma il 7 aprile a Torino) e poi a Marassi con la Sampdoria di Quagliarella e Ranieri.

Tutti praticamente disponibili, con Gattuso che avrà la possibilità di scegliere e non si troverà nelle imbarazzanti situazioni di febbraio quando ha affrontato Coppa Italia, Europa League e Campionato con gli uomini contati e senza la possibilità di alternare i giocatori in campo. In gruppo pure Petagna e Lobotka, con il solo Ghoulam (operato al ginocchio) che è inserito nell'elenco di chi in questa stagione non tornerà a giocare. La gestione del gruppo nelle ultime undici gara della stagione sarà decisiva e si spiega così la scelta di Ringhio di dare un altro giorno di riposo ai suoi, oltre quello già previsto per domenica.