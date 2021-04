Gattuso lancia la volata Champions: «Forza Napoli, il mio futuro non conta»

Gattuso resta sul pezzo, non vuole distrazioni, nemmeno quelle piacevoli legate ai complimenti di De Laurentiis per la vittoria con la Lazio e per il modo con cui è arrivata. «Il mio futuro adesso è irrilevante. Dobbiamo concentrarci sul finale di campionato, sulla partita di lunedì con il Torino, e per ottenere il massimo possibile. Il resto è veramente irrilevante, non deve preoccupare nessuno», ripete a quelli che gli sono vicini. A...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati