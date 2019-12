«Mannaggia ‘a colonna», è una delle prime esclamazioni dei napoletani dopo il sorteggio di Nyon. Forse non poteva andare peggio: sarà il Barcellona a sfidare il Napoli negli ottavi di Champions. Prima al San Paolo, con Messi che affronterà la squadra storica di Maradona. Però qualcuno ne coglie l’aspetto positivo: «Visto che era molto difficile continuare nella competizione, almeno noi tifosi potremo guardare il Pallone d’oro giocare in casa nostra. Uno sfizio ce lo togliamo».

Una gara affascinante, ma davvero poche le speranze per i tifosi azzurri: «Inutile presentarsi. Risparmiamoci sta figuraccia»; «Siamo già fuori, guarderemo il proseguo della Juve». Ed è uno dei tasti dolenti, la solita fortuna dei bianconeri: «Hanno beccato il Lione, il solito c…».



: sicuramente farà record di incassi», nota subito qualche attento critico. Perché una partita del genere è Tra i sogni dei napoletani da sempre, che poche volte hanno potuto vedere da vicino squadre di questo calibro con tutti i loro campioni. «Sarà comunque un’emozione», è la magra consolazione.

E c’è anche chi, ora più che mai, rimpiange Ancelotti: «In Champions almeno ci ha fatto volare»; «Ci voleva il re di coppe». Mentre qualcun altro ironizza: «Si aggirava l’energia di Carlo sul sorteggio: vedrà fuori la squadra che lo ha esonerato subito dopo la sua conferenza stampa da ignaro»; «Nonostante le belle parole di saluto, forse qualche jastemma Ancelotti l’ha mandata»; «Si chiama Karma».

Ma di mezzo c’è il mercato: la finestra di gennaio si apre a pennello prima del 25 febbraio, quando giungeranno a Napoli la Pulce & company. Difficile pensare a qualcuno all’altezza, ma i tifosi chiedono almeno qualche rinforzo per poter avere una minima possibilità di giocarsela senza sfigurare troppo: «Arriva in tempo questo sorteggio: il club avrà il tempo di pensare ai giusti acquisti. Almeno illudiamoci»; «Una società seria approfitterebbe di questo tempo per studiare le giuste mosse e non sembrare in confronto una squadra di serie D. Ma non so se il Napoli è in grado»; «Ma se non comprano nessuno, dove ci avviamo».



E di qui gli appelli al presidente: «. Noi tifosi meritiamo una squadra all’altezza». Ma è molto più che un’impresa tentare di ridurre il gap con i blaugrana. «», invoca invece qualcun altro. Perché solo qualche santo in paradiso può fare il miracolo. Ma c’è anche qualche voce isolata di qualche super ottimista che non vuole partire già sconfitto: «Chi nun’ tene curaggio nun’ se cocca ch’e femmene belle. Senza paura, proviamoci». La cosa certa è che non mancheranno i batticuori in attesa di quello che molto probabilmente sarà il match dell'anno.