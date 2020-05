LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nome dietra di prepotenza nei piani di mercato del. Il centrocampista brasiliano dello Sporting, prodotto del Fluminense, è un obiettivo concreto degli azzurri per il prossimo anno, una pedina giovane ma con già discreta esperienza, ideale per sostituire il connazionale, sempre più lontano dalla squadra di Gattuso.Secondo A Bola, nelle ultime settimane ilha avuto contatti ripetuti con l'entourage del centrocampista - autore anche di due reti in questa stagione - e avrebbe offerto anche un buon ingaggio in caso di passaggio in azzurro. Lo Sporting sa di poterlo cedere in estate e chiede 20 milioni per il trasferimento. Su di lui c'è anche l'Everton di Ancelotti , che però potrebbe sottrarre proprioalin un giro di centrocampisti.