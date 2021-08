Napoli, il Wisla aspetta gli azzurri: «In 15mila allo stadio per la sfida»

«Giocare contro il Napoli sarà un test importante per l'aspetto mentale così come per l’aspetto tecnico. Potremo capire come la squadra affronterà un avversario forte come gli azzurri». Queste le parole del direttore sportivo del Wisla Cracovia, Tomasz Pasieczny, a Radio Kiss Kiss: «Il Napoli è un club in crescita, per questo motivo l’abbiamo scelto per festeggiare i nostri 115 anni di storia».

«Poi sarà l’occasione per vedere dal vivo Zielinski il quale è partito molto giovane dalla Polonia» ha continuato il dirigente polacco parlando dell'azzurro. «Finalmente possiamo riprendere a giocare con i tifosi, lo stadio ha una capienza di 30mila persone e per il Napoli si prevedono almeno 15mila spettatori. Collaborazione di mercato con De Laurentiis? Siamo aperti a questa soluzione».