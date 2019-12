LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un bel gesto in una giornata speciale.posa con un giovanissimo tifoso in carrozzina durante l'allenamento del Napoli a Castel volturno in un giovedi particolare che ha visto la squadra diallenarsi davanti a oltre 200 atleti e atlete delle selezioni giovanili azzurre.Un bellissimo gesto quello dell'esterno tedesco che sotto la pioggia incessante ha scattato un selfie. «Grazie per essere stati con noi» ha scritto poi lo stesso Amin dal suo account su Instagram. Poco sfruttato condall'iinizio dell'anno, l'esterno ex Ajax spera di potersi rilanciare in azzurro con la gestione Gattuso