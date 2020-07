LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Serata in compagnia per, il tedesco del Napoli che non sta trovando molto spazio in campo nelle ultime settimane di gestione Gattuso . Younes si è rifatto ieri sera con una pizza di Concettina Ai Tre Santi, nel cuore del Quartiere Sanità, intrattenendosi anche con il proprietario del locale per un video social.Dopo aver gustato la pizza di casa, Younes si è divertito con gli amici lasciando in regalo anche una sua maglia azzurra con tanto di nome e numero: «Sei fantastico fratello» la dedica sui social. Il tedesco deve, però, ancora guadagnarsi la riconferma a, visto che il suo futuro sembra essere lontano dall'azzurro.