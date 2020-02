LEGGI ANCHE

Solo 148 minuti in campo quest'anno, praticamente mai utilizzato da quando sulla panchina azzurra c'è arrivato Amin Younes è ai margini del gruppo, la mancata cessione dell'ultimo mercato invernale non ha cambiato le cose e spera di poter cambiare aria almeno a fine anno.Nel frattempo, sui social, l'esterno tedesco è tornato a scrivere ai suoi tifosi. «Comincia una nuova settimana. Mai perdere di vista il tuo obiettivo» ha scrittosu Intagram riferendosi anche alla sua situazione. L'ultima volta in campo due mesi e mezzo fa, mezz'ora di gioco contro l'Udinese.