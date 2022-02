Napoli-Zaccagni, retroscena mercato: «Era fatta, a gennaio era azzurro»

Quello di Mattia Zaccagni è un nome noto ai tifosi del Napoli. Il calcatore oggi alla Lazio, infatti, era stato a lungo trattato da vicino la scorsa stagione, quando ancora indossava la maglia del Verona. Poi il cambio di guida in panchina da Gattuso a Spalletti ha cambiato le cose e oggi Zaccagni indossa la maglio della Lazio di Sarri.

«Mi sarebbe piaciuto vedere Zaccagni nel Napoli: è stata la società che lo ha trattato prima di tutte» ha spiegato il suo agente Fausto Pari, che ha poi svelato un piccolo retroscena risalente a un anno fa: «A gennaio scorso era fatta, poi le cose sono cambiate. C'era l'accordo tra calciatore e società, tra i club non so come erano rimasti» ha concluso.