Napoli, Zakaria è sul mercato ma piace già a mezza Europa

Quello di Denis Zakaria è uno dei profili più noti agli scout europei. Il centrocampista del Borussia Mönchengladbach, infatti, nonostante l'infortunio che l'ha tenuto fuori a lungo nell'ultima stagione, è tra i nomi più interessanti del palcoscenico internazionale considerata anche l'età (24 anni) e le caratteristiche mostrate in Bundesliga nell'ultimo anno.

Tra i club internazionali interessati, anche il Napoli avrebbe chiesto informazioni al Mönchengladbach, ma per il momento, come conferma Bild in Germania, non è arrivata alcuna offerta concreta al club tedesco. Il calciatore di origini congolesi, però, ha il contratto in scadenza tra un anno e il ds del Gladbach Max Eberl aspetta l'offerta migliore per poterlo vendere e non perderlo a costo zero tra qualche mese.