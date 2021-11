Pochi minuti accumulati fin qui tra campionato e Europa League per la sua prima stagione con il Napoli, ma Alessandro Zanoli cambia subito procuratore: il terzino azzurro ha infatti lasciato lo "storico" procuratore Alessio Celeste e sarà gestito da Beppe Bozzo, navigato agente che ha gestito in passato Cassano e che oggi cura gli interessi in Serie A di calciatori come Quagliarella e Tonali.

