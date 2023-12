Napoli, Zanoli a un passo dal Genoa: accordo per il prestito

Sarà di nuovo Genova la destinazione di Alessandro Zanoli, stavolta però con la maglia rossoblu e non con quella blucerchiata. Il calciatore del Napoli è pronto a dire sì alla corte del Genoa, la squadra di Alberto Gilardino che vorrebbe accoglierlo nella prossima finestra di mercato invernale per poter rinforzare il reparto degli esterni a disposizione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, ci sarebbe già l'accordo tra Zanoli e il club del Grifone per gennaio: prestito di 6 mesi, la stessa formula che lo aveva visto andare via un anno fa. Il terzino 2000 cerca spazio e continuità, tutto ciò che nel Napoli di Mazzarri oggi sembra complicato. Le parti devono solo accordarsi sulle cifre della formula per un affare che ormai sembra già fatto in attesa della ufficialità.