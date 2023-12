Napoli, Zanoli per il Genoa: «È uno dei nostri obiettivi»

Titolare in Coppa Italia contro il Frosinone, meno spazio però nelle altre competizioni. Quale futuro per Alessandro Zanoli? Il terzino del Napoli potrebbe partire nuovamente a gennaio in prestito, come accaduto anche un anno fa.

«Continua a piacerci, come era già accaduto in estate», a parlare è il direttore sportivo del Genoa Marco Ottolini, che parla del prossimo mercato invernale «È uno dei nomi che stiamo valutando con attenzione in questo periodo» ha spiegato il ds genoano. Lo scorso anno Zanoli aveva accettato la Sampdoria in prestito per sei mesi prima di tornare a Napoli.