Napoli, la promessa di Zanoli: «Torno per restare»

Sei mesi di prestito che non sono bastati a evitare la retrocessione della Sampdoria in Serie B ma che hanno comunque lasciato il segno in Alessandro Zanoli, il terzino classe 2000 del Napoli che era passato a genova lo scorso gennaio per trovare continuità in campo, quella negata in azzurro dalla presenza di Di Lorenzo.

«Vado via da qui con tanta esperienza in più. Ringrazio la società, i tifosi, l'allenatore e i miei compagni per avermi accolto così» le parole di Zanoli a Dazn in occasione di Napoli-Sampdoria. Un pezzo di questo scudetto azzurro, però, è anche suo. Con la promessa di tornare: «Io sono pronto, sono qua proprio per questo. Il mio obiettivo stavolta è restare a giocare a Napoli anche se non sarà facile».