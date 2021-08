Napoli, anche Zedadka ai saluti: «Vado via da uomo maturo»

Napoli ancora molto attivo sul fronte uscite. Il club azzurro sta per salutare Karim Zedadka, terzino algerino protagonista con Luciano Spalletti in questa estate di preparazione. «Dopo tre stagioni con questa maglia, è arrivato il momento di salutarvi. Sono arrivato ragazzo e parto uomo, Napoli mi ha fatto crescere come giocatore ma anche come persona, e ve ne sarò sempre grato» le parole sui social di Zedadka che ha salutato ieri i compagni di squadra.

Dopo gli interessamenti dalla Serie B, il Napoli sta per concludere il suo passaggio allo Charleroi in Belgio, in prestito fino al termine della stagione in attesa di capire se sarà poi riscattato. «Sono molto orgoglioso di aver conosciuto questo club speciale e questa città che vive per il calcio. Indossare questa maglia è stata una delle cose più belle che mi sia mai capitata» le parole di Zedadka per salutare i tifosi.