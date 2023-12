Napoli, chi è Zerbin? È il calciatore più cercato in Italia su Transfermarkt

La prima volta da titolare in stagione per Alessio Zerbin, l'esterno del Napoli che ha preso il posto di Politano contro il Monza, lanciato in campo da Mazzarri al Maradona. Il classe 2000 però non è conosciuto da tutti i tifosi: ecco perché in pochi minuti Zerbin è diventato il calciatore più ricercato sulla piattaforma specializzata Transfermarkt.

Opera di tifosi e appassionati che hanno voluto evidentemente voluto saperne di più sul calciatore cresciuto nel vivaio azzurro e ormai da oltre un anno stabilmente in prima squadra con gli azzurri. La prima volta da titolare però potrebbe anche essere la sua ultima apparizione con il Napoli: Zerbin è infatti promesso sposo del Frosinone dove si trasferirà in prestito a gennaio, tornando gialloblu dopo l'annata da protagonista di due stagioni fa in Serie B.