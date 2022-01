Napoli, Zerbin il dopo Insigne? «Stesso ruolo e gol, lo merita»

«Zerbin ha lo stesso ruolo e fa gli stessi gol di Insigne. Diverso fare gol in B ed in A, ma è preparato a fare il ruolo di Lorenzo». Queste le parole di Furio Valcareggi, procuratore che gestisce Alessio Zerbin, esterno del Napoli protagonista quest'anno con la maglia del Frosinone in Serie B. «Il suo curriculum è perfetto per rientrare nel Napoli. Deve tornare nella sua squadra madre».

Con la partenza del capitano, il Napoli troverà in casa il suo erede? «Cercherà di imitarlo il più possibile, il campo è sincero e una possibilità gli va data» ha aggiunto Valcareggi a Radio Punto Nuovo. «Zerbin è una statua fisicamente. Da dieci anni fa il professionista ma non è mai andato in prestito in A: deve avere la sua chance al Napoli. Spalletti è un fenomeno con i giovani. È l'esame della vita e sono sicuro che lo supererà».