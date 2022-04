Napoli-Zerbin, ancora attesa: «Sembra Zambrotta, vedremo»

Quello di Alessio Zerbin è un campionato da protagonista con la maglia del Frosinone. L'esterno è nel Lazio in prestito dal Napoli e proprio agli azzurri potrebbe tornare il prossimo anno. «Alessio ieri sera sembrava Zambrotta, ha giocato su tutta la fascia, avrà messo dieci cross per i compagni, ha difeso e combattuto di testa, è stato pericoloso in avanti» ha detto il suo agente Furio Valcareggi.

«Un altro bravissimo è Gianluca Gaetano, talento vero. Sono molto amici loro due. Il futuro in azzurro? Il Frosinone farà i play-off e vedremo cosa succederà quando saranno finiti» ha continuato Valcareggi a Radio Punto Nuovo. «Spalletti ama Napoli, lo sento, e sta facendo un gran lavoro. Vuole ripagare i tifosi per la passione che ci mettono. Lui può allenare piazze come Napoli, Roma e prima o poi verrà anche a Firenze».