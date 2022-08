Napoli, Zerbin promuove gli azzurri: «Gioco dove vuole Spalletti»

Protagonista nella serata contro il Girona è stato Alessio Zerbin, che ha servito a Petagna l'assist del secondo gol azzurro. «Abbiamo fatto una buona partita anche nella ripresa dando una mano agli altri compagni in fase difensiva. Sono un esterno alto, ma mi adatto anche da basso. Decide il mister e non ci sono alternative, io sono pronto a mettermi a disposizione della squadra e dell'allenatore» ha spiegato l'ex Frosinone.

In attesa di capire se il suo futuro sarà ancora in azzurro, Zerbin si gode la serata da protagonista. «Sono cresciuto tanto rispetto lo scorso anno e ancora devo fare l'abitudine anche alle interviste» scherza l'esterno ai canali ufficiali del club. «Il mio ricordo più bello di Napoli è a Posillipo, ero a casa di Giaccherini e mi inanmorai della vista. Avevamo lo stesso procuratore e non ero mai stato a Napoli».