Napoli, Zerbin sarà in prima squadra: «Deciderà Spalletti se trattenerlo»

Alessio Zerbin è uno dei profili più interessanti di questa Serie B, con la maglia del Frosinone l'esterno del Napoli sta ben figurando e ora spera di avere un'occasione anche in azzurro. «Nella prossima stagione, partirà con la prima squadra. È come uno studente che ha appena terminato il liceo ed è stato promosso» ha scherzato il suo agente Furio Valcareggi.

Le ottime prestazioni in B hanno acceso i riflettori su di lui, ora Zerbin si potrà giocare almeno le sue chance in estate. «Ha superato l'esame, ha dimostrato di poter militare in una big. Penso abbia tutte le qualità per fare bene anche al Napoli. Sarà poi Luciano Spalletti a decidere. Ma sappiamo quanto il mister tenga ai giovani» ha detto a Radio Kiss Kiss l'agente.