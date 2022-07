Napoli, Zerbin spera nella conferma: «Pronti a incontrare De Laurentiis»

È stato tra i protagonisti di questi giorni tra Dimaro e Castel di Sangro Alessio Zerbin, esterno azzurro tornato nel gruppo di Luciano Spalletti per guadagnarsi la riconferma. «Zerbin è un giocatore del Napoli ed è in fase di valutazione, lui è felicissimo come non mai in questi giorni. Alessio si sta allenando per rimanere a Napoli, cosa che è abbastanza probabile» ha svelato il suo agente Furio Valcareggi.

«A breve avremmo un incontro con Giuntoli e De Laurentiis a Castel di Sangro. Il ruolo? Se ora fa il terzino sarà l'intuizione di Spalletti o forse anche per esigenze, noi siamo disposti a tutto» ha continuato a Radio Kiss Kiss. «In casi di necessità fa tutto, lui difende bene tutta fascia come è stato Fabio Grosso - il suo ex allenatore - o Gianluca Zambrotta. Non è un difensore puro, ma sa contrastare bene l'attaccante avversario, anche se resta un'ala sisnistra».