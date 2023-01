Napoli, anche Zerbin via? Lo vuole il Bologna

Quattro presenze in Serie A, tre in Champions League, ma mai dal primo minuto. Per nemmeno un'ora in campo. Alessio Zerbin si è giocato fin qui le sue carte con il Napoli, non ha avuto troppo spazio ma Spalletti ha saputo premiarlo spesso durante i primi mesi con ingressi in campo in partite anche importanti per gli azzurri.

Il mercato, però, torna a incombere sul suo futuro: secondo quanto riportato da Sky Sport, per Zerbin si è mosso di nuovo il Bologna di Thiago Motta, che lo aveva già cercato in estate e che lo vorrebbe portare in prestito in rossoblu in questo mercato invernale. L'entourage del calciatore - che ha rinnovato pochi mesi fa fino al 2027 - ha sempre dichiarato la sua volontà di restare in azzurro, ma il club di De Laurentiis potrebbe aprire alla sua cessione temporanea a gennaio, come era stato anche per Zanoli verso la Sampdoria.