LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 23:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Partita da leader per Piotr Zielinski , il centrocampista delche ha regalato anche al'assist decisivo per il gol che ha inaugurato il match contro il Barcellona. «Abbiamo fatto la nostra partita, quella che volevamo fare, anche se a volte ci siamo abbassati troppo» ha detto il polacco ai microfoni di Mediaset a fine partita.Un pareggio alche non lascia troppe opzioni alla squadra azzurra in vista del match di ritorno. «Ma stiamo crescendo e abbiamo tanta qualità in squadra» ha continuato, che applaude il suo allenatore. «Con il cambio in panchina è cambiato qualcosa, ancheera un grande allenatore ma con Gattuso si vede che c’è qualcosa di diverso».«Si poteva vincere stasera,. Andremo per fare la nostra gara e passare il turno. Siamo stati attenti e compatti, peccato per il gol subito. Sono campioni, non puoi concedere nulla, ma non è ancora finita. Avremo le nostre occasioni, sono fiducioso»