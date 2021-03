Napoli, Zielinski è da record: 6 gol e 6 assist in campionato

Un colpo esterno importantissimo per il Napoli di Gennaro Gattuso, lanciato a Milano dalla rete di Matteo Politano assistito perfettamente da Piotr Zielinski.

Il polacco è da record: come riportato da Opta Italia, infatti, Zielinski è uno dei tre centrocampisti ad aver segnato almeno 6 gol e fornito almeno 6 assist in questa stagione di Serie A. Come lui in Italia solo il giallorosso Mkhitaryan e il laziale Milinkovic-Savic.

