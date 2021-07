Napoli, riecco Piotr Zielinski: Palmiero va ko, lascia il campo

È cominciata poco dopo le 18 l'esperienza a Dimaro di Piotr zielinski. Il centrocampista polacco ha fatto a sorpresa il suo ingresso in campo dopo i controlli anti-covid svolti nelle scorse ore, prendendosi anche l'applauso del pubblico presente sulle tribune di Carciato. Zielinski ha salutato prima Luciano Spalletti, poi tutti i compagni prima di dirigersi in palestra per la prima sessione di lavoro fisico in Trentino.

Per un centrocampista arrivato, un altro deve lasciare il campo. Luca Palmiero è stato infatti costretto al forfait nella sessione di lavoro pomeridiana dopo un brutto scontro fortuito con il compagno Diego Demme. Il colpo alla caviglia per il centrocampista napoletano è stato duro, dopo qualche minuto di terapie in campo si è diretto verso gli spogliatoi accompagnato dallo staff medico azzurro.