Napoli, Zielinski fa la storia: «Ora vogliamo andare avanti»

Torna a metterci la firma Piotr Zielinski, che segna il primo gol del 2023: «Una serata magica soprattutto per i nostri tifosi che ci danno sempre una grandissima mano e per tutto il club. Siamo contenti che possiamo viverla tutti insieme con Napoli, siamo però convinti che possiamo fare ancora tanto» ha detto il polacco dopo Napoli-Eintracht. «Ora ci saranno sicuramente due partite in più, vogliamo fare il massimo. Tutti vogliono arrivare fino in fondo come gli altri, vediamo chi prenderemo al sorteggio. Giocheremo il nostro calcio e vogliamo passare il turno».

Ai quarti non c'è preferenza: «Tutte sono grandissime squadre, possiamo giocarcela con tutte. Siamo consapevoli della nostra forza. Saremo pronti contro chiunque, faremo il massimo per passare il turno e fare la storia» ha detto a Sky Zielinski «Le altre squadre vengono qui e fanno fatica a fare il risultato. Siamo una grande squadra con tifosi fortissimi, penso che quest’anno possiamo fare grandi cose».