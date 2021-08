Napoli, Zielinski in infermeria: trauma contusivo alla coscia

Solo mezz'ora in campo in un primo tempo che pareva stregato. Lo scontro con Caldara ha messo ko Piotr Zielinski, che ha dovuto alzare bandiera bianca nella prima uscita dell'anno: per il centrocampista polacco un trauma contusivo alla coscia destra, questo il primo responso a fine gara dello staff medico. Nelle prossime ore Zielinski si sottoporrà agli accertamenti di rito prima di fare ritorno al Konami Center.