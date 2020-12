È di Piotr Zielinski il primo gol ufficiale segnato nel nuovo Stadio Diego Armando Maradona. Il polacco ha sbloccato poco dopo la mezz’ora la gara del suo Napoli contro la Real Sociedad, match decisivo per il passaggio del turno in Europa League. La rete di Piotr è arrivata anche con una maglia importante, la numero 20 azzurra che per tanti tifosi italiani ricorda quella vestita al Mondiale 1982 in Spagna da Paolo Rossi, l’indimenticata attaccante scomparso nella notte.

Una gara emozionante per Zielinski che non ha solo sbloccato il match ma ha anche potuto comunicare ai tifosi una buona nuova: il polacco ha infatti festeggiato la rete portando il pallone sotto la maglia per annunciare l’arrivo del suo primo figlio. La moglie Laura è infatti in Polonia da quando entrambi sono stati “liberati” dall’isolamento dopo la positività dell’azzurro.

