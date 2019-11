LEGGI ANCHE

Un gol mangiato ed una prestazione troppo altalenante. Piotr Zielinski ha così commentato ai microfoni della Tv polacca il match di ieri sera contro il. «Abbiamo fatto una buona partita, difendendo bene in molte occasioni sul loro attacco. Dovevamo mantenere la calma e la lucidità in alcuni momenti del match per poter vincere, ma abbiamo ancora due partite davanti a noi per la qualificazione. Ci mancano tre punti».Ancora una volta usato da centrale di centrocampo. «L’intesa conc’è, mi trovo bene accanto a lui; siamo giocatori offensivi, ma dobbiamo fare attenzione anche dietro», ha continuato. «Cresciamo di partita in partita. Peccato per il gol sbagliato, anche l’arbitro mi ha fatto notare che ero posizionato male col corpo. È andata così».