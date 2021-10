Napoli, Zielinski si ferma: risentimento al gluteo, è in dubbio

Buone notizie per Kostas Manolas: il difensore greco, dopo i problemi fisici avuti negli ultimi giorni, ha svolto intera seduta in gruppo. Per Malcuit personalizzato in campo, mentre Ounas segue la tabella personalizzata in palestra.

Meno bene vanno le cose per Piotr Zielinski: il centrocampista azzurro ha svolto allenamento personalizzato in palestra per un risentimento al piccolo gluteo. Il suo problema verrà valutato nelle prossime ore in vista della sfida al Legia.