Napoli, Zielinski fa mea culpa: «Sto vivendo un momento difficile»

«Ringrazio sempre Spalletti per la fiducia che mi dà, cercherò di ripagarla. Non sto vivendo un momento facile ma presto tornerò a giocare ai miei livelli». Piotr Zielinski non usa mezze misure, il centrocampista del Napoli - che partirà in panchina questa sera al Maradona - conferma il momento complicato. «Sono sereno, però, la forma si acquisisce piano piano e presto tornerò al meglio».

«Bisognerà fare la nostra partita migliore, avere il possesso palla e creare tante occasioni da gol per poterla vincere» ha detto Zielinski sulla partita contro il Bologna di Mihajlovic ai microfoni di Dazn. «Dobbiamo saperci isolare e pensare solo alle nostre gare, dovrà essere questo il segreto» ha detto invece Cristiano Giuntoli a Sky Sport. «Insigne in campo? Di importante non c’è solo lui, il mister ha saputo dosare le energie e sa intervenire anche attraverso i 5 cambi. E’ molto bravo nel dosare e gestire le forze di tutti».