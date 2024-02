Zielinski, il papà conferma l'addio al Napoli: «Giocherà all'Inter»

«Piotr lascerà il Napoli ma continuerà a giocare in Italia» le parole riportate da Polska Agencja Prasowa - agenzia di stampa polacca - sono di Rugoslav Zielinski, papà del centrocampista del Napoli ormai pronto a lasciare l'azzurro a fine stagione dopo otto anni d'azzuro.

Il calciatore polacco è stato anche messo fuori dalla lista di calciatori disponibili per il doppio confronto in Champions League contro il Barcellona e alcuni problemi fisici l'hanno tenuto fuori nelle ultime partite a disposizione anche in campionato.

Una trattativa, quella con l'Inter, confermata anche dal club nerazzurro. «Zielinski è un'opzione che stiamo valutando, se ne occuperà Ausilio in persona» ha spiegato Beppe Marotta a Dazn nelle scorse ore «Ho informato anche Aurelio De Laurentiis che stiamo sondando il terreno con lui, nel rispetto delle normative» ha aggiunto. L'Inter può far firmare un nuovo contratto a Zielinski già da questo febbraio, copme prevede la normativa italiana di mercato.