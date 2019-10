© RIPRODUZIONE RISERVATA

«È stata una grande vittoria di carattere, siamo felici di aver vinto qui». Piotr Zielinski sorride dopo il 3-2 a Salisburgo. «Dopo il secondo pareggio abbiamo avuto una grande reazione, eravamo felici del gol. Chi entra dalla panchina dà sempre una mano, Insigne è stato bravissimo», ha detto in mixed zone.«Sapevamo di dover soffrire stasera, il Salisburgo corre e attacca molto, ma siamo felici per la vittoria. Vogliamo arrivare primi nel girone se possiamo, daremo tutto anche se non sarà facile. L’ultima volta che siamo arrivati primi abbiamo pescato il Real Madrid. Ma ora pensiamo prima a qualificarci», ha concluso il polacco.