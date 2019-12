LEGGI ANCHE

Il ritorno al 4-3-3 e alla sua posizione naturale - «Sì, sono una mezz'ala» - ma anche la necessità di tornare a vincere. Lo sa Piotr Zielinski , simbolo di unche deve tornare a volare per evitare l'impatto col suolo. «La stagione non è positiva, ma dobbiamo guardare avanti e vincere il più possibile. Noi diamo il massimo, ma poi ci manca sempre qualcosa, speriamo di ripartire domenica contro il», ha detto il polacco. «Le colpe sono nostre, in alcune partite ci è mancata la giusta cattiveria o la tranquillità. Abbiamo perso troppi punti e vogliamo recuperarli».E magari farlo con il nuovo allenatore. « Gattuso è carico, ha voglia di dimostrare anche il suo valore. Col Parma qualcosa di buono si è visto, secondo me, speriamo di tornare a divertirci col 4-3-3, trovo anche il mio ruolo preferito. Darò il massimo. Abbiamo dato ampia disponibilità al nuovo allenatore e insieme faremo bene», ha continuatoa Radio Kiss Kiss. Sotto l'albero il Barcellona in Champions, ma anche il rinnovo azzurro. «Affronteremo chiunque, anche con ilsaranno due sfide bellissime. Giocheremo per passare il turno. Del rinnovo parliamo da tanto, ma se ne occupano altre persone e io penso al campo».